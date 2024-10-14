Российские геймеры раскупили приставки PS5 Pro почти с двукратной наценкой

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В России за полторы недели раскупили по предварительному заказу всю партию PlayStation 5 Pro, сообщает газета "Известия".

Цена каждой игровой консоли в России составила 130 тысяч рублей вместо 700 долларов в США (около 67 тысяч рублей) и 800 евро в Европе (примерно 84 тысяч рублей). Однако завышенная стоимость не повлияла на общие предзаказы, которые составили 27% от объема продаж PS5 Slim.

Отмечается, что приставки Sony PlayStation "традиционно популярны" на российском рынке: в первом полугодии 2024 года базовая PS5 заняла 73% всего российского рынка консолей.

В свою очередь, зампред комитета Госдумы по информационной политике, технологиям и связи Антон Горелкин считает, что основной причиной популярности PlayStation среди российских геймеров являются эксклюзивы. Также, по его словам, успеху приставки в России способствует регистрация аккаунтов из Турции, Индии, Польши и других стран.

Очевидно, что Sony фиксирует массовое использование в России учетных записей из других регионов и не предпринимает никаких действий, чтобы это пресечь, подчеркнул депутат.

В середине сентября Sony анонсировала выход обновленной версии своей флагманской консоли Playstation 5 Pro. Мировые продажи игровой приставки стартуют 7 ноября.

Новая модель отличается улучшенной видеокартой. Кроме того, широкое наименование уже вышедших игр получат бесплатное обновление под улучшенные характеристики приставки, включая Final Fantasy 7 Rebirth, Gran Turismo 7 и Marvel's Spider-Man 2.