Sony анонсировала выход Playstation 5 Pro 7 ноября

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Японская корпорация Sony анонсировала выход обновленной версии своей флагманской консоли Playstation 5 Pro. Мировые продажи игровой приставки стартуют 7 ноября. Запись технической презентации с анонсом доступна на видеохостинге YouTube.

Новая модель отличается улучшенной видеокартой. Кроме того, широкое наименование уже вышедших игр получат бесплатное обновление под улучшенные характеристики приставки, включая Final Fantasy 7 Rebirth, Gran Turismo 7 и Marvel's Spider-Man 2.

Также обновленная версия включит в себя более мощный графический чип, расширенную поддержку рейтрейсинга и технологии масштабирования изображения PSSR. В свою очередь, дизайн PS5 Pro будет схож с оригинальной PS5, но получит три полосы, расположенные по диагонали.

Стоимость Playstation 5 Pro составит 119,980 йен на японском рынке, 699 долларов – на американском рынке и 799 евро – в Европе. По русскому курсу цены варьируются от 77 013, 63 855 и 80 457 рублей соответственно.

Накануне американская корпорация Apple представила смартфоны серии iPhone 16, в том числе iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max. Новый смартфон отличается обновленным дизайном. В нем изменили расположение объективов камеры.

Кроме того, дисплей устройства стал на 50% прочнее предыдущей модели, а его максимальная яркость увеличилась до 2 000 нит. Стартовая цена смартфонов составила 799, 999 и 1 199 долларов соответственно. В рамках презентации компания также представила Apple Watch Series 10, Apple Watch Ultra 2 и AirPods 4.