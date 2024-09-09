Apple представила iPhone 16 и 16 Pro

Фото: apple.com

Американская корпорация Apple представила смартфоны серии iPhone 16, в том числе iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max. Трансляция презентации велась на сайте компании.

Новый смартфон отличается обновленным дизайном. В нем изменили расположение объективов камеры. Кроме того, дисплей устройства стал на 50% прочнее предыдущей модели, а его максимальная яркость увеличилась до 2 000 нит.

Стартовая модель iPhone 16 получила 6,1-дюймовый экран, а версия 16 Plus – дисплей на 6,7 дюйма. Также все гаджеты получили новую кнопку для управления функциями камеры. Кроме того, iPhone оснастили новым процессором A18 с поддержкой работы с искусственным интеллектом. По уточнению экспертов, он на 40% быстрее чипа A16, который используется в iPhone 15.

Модели iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max имеют дисплеи 6,3 и 6,9 дюйма. Также у них увеличилась яркость экрана и появилась новая система охлаждения. Кроме того, все модели поддерживают ИИ-функцию. В Apple подчеркнули, что iPhone 16 Pro появился в новом цвете desert titanium ("золотой титан"), а всего у этой модели 4 расцветки.

Стартовая цена на iPhone 16 – 799 долларов, iPhone 16 Pro – 999 долларов и iPhone 16 Pro Max – 1 199 долларов.

В рамках презентации компания также представила Apple Watch Series 10. Из нововведения: часы теперь могут определять апноэ во сне, и их экран стал больше, чем у версии Ultra. Помимо этого, зрителям показали Apple Watch Ultra 2, которые могут работать без подзарядки в активном режиме до 36 часов и до 72 часов – в режиме ожидания. Стоимость Series 10 начинается от 399 долларов, Ultra – от 799 долларов.

Еще одной новинкой стали наушники AirPods 4. В Apple отметили, что у наушников теперь существенно улучшенный звук с более глубокими басами, и в них внедрили системы активного шумоподавления. Также компания представила обновленные цвета наушников AirPods Max, оснастив их разъемом USB-C за 549 долларов, и обновленные функции у версии AirPods Pro 2. Стоимость обычной версии наушников начинается от 129 долларов, с шумоподавлением – 149.

Между тем Apple планирует встроить в новые четыре смартфона, которые выйдут в 2025 году, систему охлаждения на основе графита. По словам инсайдера Мин-Чи Ко, обновление произойдет впервые в истории линейки, хотя некоторые смартфоны других брендов имеют жидкостное охлаждение или кулер.

Также все устройства линейки iPhone 17 появятся в продаже с графитовыми листами, которые позволят улучшить теплообмен смартфонов. Но при этом только iPhone 17 Pro Max получит испарительную камеру. Мин-Чи Ко объяснил это тем, что данной модели корпорация уделяет особое внимание.