FT: новый iPhone 16 будет использовать для ИИ чип компании Arm

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Новый iPhone 16 будет использовать чип V9 компании Arm для внедрения функций искусственного интеллекта (ИИ). Об этом пишет издание Financial Times со ссылкой на источники.

Использование чипа компании Arm, принадлежащей Softbank, станет последним шагом на пути внедрений функций генеративного ИИ в смартфоны Apple, указали журналисты.

По информации СМИ, Apple 9 сентября проведет презентацию своих новинок. Корпорация также представит на мероприятии чип A18.

Ранее инсайдер Мин-Чи Ко заявил, что Apple встроит в новые четыре смартфона, которые выйдут в 2025 году, систему охлаждения на основе графита. По его словам, такое обновление в телефонах произойдет впервые в истории линейки, хотя некоторые смартфоны других брендов имеют жидкостное охлаждение или кулер.

Все устройства линейки iPhone 17 появятся в продаже с графитовыми листами, которые позволят улучшить теплообмен смартфонов. Но при этом только iPhone 17 Pro Max получит испарительную камеру.