04:40Технологии
Sony представила проект портативной консоли под названием Project Q
Видео: youtube.com/PlayStation
Японская корпорация Sony во время онлайн-презентации PlayStation Showcase 2023 представила проект портативной консоли, получившей название Project Q.
Сообщается, что на экран этой портативной консоли можно транслировать любую игру с PlayStation 5 при помощи Wi-Fi. Сам экран обладает разрешением Full HD, а управление дублирует все функции стандартного геймпада Sony DualSense.
Помимо этого, Sony в этом ролике также продемонстрировала и другую свою разработку – беспроводные наушники.
Подробности о проекте портативной консоли будут сообщены позже.
Ранее компания Sony в рамках презентации PlayStation Showcase 2023 показала первый геймплейный трейлер предстоящей игры Marvel's Spider-Man 2 от студии Insomniac Games.
В ролике были продемонстрированы основные персонажи, а также некоторые возможности игры. К примеру, был показан геймплей в костюме симбиота.
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