Sony представила проект портативной консоли под названием Project Q

Видео: youtube.com/PlayStation

Японская корпорация Sony во время онлайн-презентации PlayStation Showcase 2023 представила проект портативной консоли, получившей название Project Q.

Сообщается, что на экран этой портативной консоли можно транслировать любую игру с PlayStation 5 при помощи Wi-Fi. Сам экран обладает разрешением Full HD, а управление дублирует все функции стандартного геймпада Sony DualSense.

Помимо этого, Sony в этом ролике также продемонстрировала и другую свою разработку – беспроводные наушники.

Подробности о проекте портативной консоли будут сообщены позже.

Ранее компания Sony в рамках презентации PlayStation Showcase 2023 показала первый геймплейный трейлер предстоящей игры Marvel's Spider-Man 2 от студии Insomniac Games.

В ролике были продемонстрированы основные персонажи, а также некоторые возможности игры. К примеру, был показан геймплей в костюме симбиота.