Платформа VK Play запустила бесплатную демоверсию игры Atomic Heart

Фото: youtube.com/Atomic Heart

Платформа для скачивания игр VK Play представила бесплатную демоверсию нашумевшего шутера Atomic Heart. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

По данным компании, демоверсия позволит любому игроку опробовать свои силы в первых уровнях проекта. Также любители шутеров смогут познакомиться с ключевыми персонажами и прочувствовать саму атмосферу игры. Кроме того, демоверсию можно скачать в облачном сервисе VK Play Cloud.

При этом создатели добавили в демоверсию пролог и встречу с майором Нечаевым – главным героем игры.

Ранее российская студия Mundfish заявила о планах создать вторую часть игры Atomic Heart. По словам экс-главреда "Игромании" Алексея Макаренкова, это может говорить о том, что шутер оказался коммерчески успешным проектом.

Atomic Heart представили в России в ночь на 21 февраля. Повествование развернулось в достигшем технологической революции, альтернативном Советском Союзе, который столкнулся с восстанием машин.