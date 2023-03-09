Близняшек из Atomic Heart сыграла балерина Большого театра

Близняшек в ставшей хитом компьютерной игре Atomic Heart сыграла балерина Большого театра Анита Пудикова. Авторы использовали технологию захвата движений для максимально приближенных образов персонажей к реальности.

Пудикова сообщила, что при подготовке к съемкам использовались датчики, как в "Аватаре" и других голливудских фильмах. Эпизоды с близняшками создали по видео. По словам балерины, после выхода игры она приобрела больше поклонников. Пудикова рассказала, что сама играет в свободное время.

Подробнее об этом – в эфире телеканала Москва 24.