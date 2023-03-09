Число пострадавших при взрыве газа в Чите увеличилось до 11 человек

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

До 11 человек возросло число пострадавших в результате взрыва газа в жилом доме в Чите. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав Забайкальского края.

"По оперативным данным, пострадавших при взрыве газа в Антипихе 11, из них трое – дети", – сказали в ведомстве.

Утром 9 марта взрыв произошел в многоквартирном доме в микрорайоне Антипиха на востоке Читы. В результате обрушились два этажа здания, повреждения получили по меньшей мере пять квартир.

К ликвидации последствий происшествия привлечены 79 человек и 10 единиц техники. Согласно предварительным данным, причиной хлопка могла стать разгерметизация газового баллона. Сам же дом не газифицирован.



Оставшихся без жилья после взрыва бытового газа в Чите разместят в маневренном фонде

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