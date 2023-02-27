Уголовное дело возбудили после взрыва газа в пятиэтажке в Ульяновске

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Уголовное дело было возбуждено после взрыва газа в жилом доме в Ульяновске. Следственное управление СК РФ по области сообщило об этом на своем официальном сайте.

"Следственными органами СК РФ по Ульяновской области возбуждено уголовное дело по факту травмирования двух человек в результате хлопка газа в многоквартирном доме (пункт "в" части 2 статьи 238 УК РФ)", – отмечается в сообщении.

Следователи уточнили, что 38-летний мужчина был доставлен с ожогами в больницу, а его 92-летняя соседка получила ушиб.

Местная жительница Софья рассказала "Газете.ру", что хозяин квартиры, где произошел хлопок, переживал из-за развода с женой.

"Был разговор с соседями, и промелькнула очень интересная деталь: мужчина часто скандалил с женой, дело дошло до развода. В семье проживало трое детей, и мужчина переживал именно из-за их потери, ухода жены", – отметила женщина.

Она также добавила, что соседи мало знают о самом мужчине.

В доме, где случилось ЧП, у Софьи живут родные. По ее словам, они не пострадали.

На место происшествия оперативно приехала спасательная бригада. Софья рассказала, что специалисты оказали жильцам всю необходимую помощь.

"Сам виновник "торжества" был госпитализирован, сейчас с ним все в порядке, и его жизни ничего не угрожает", – резюмировала она.

Ранее стало известно, что в жилом доме на улице Ефремова в Ульяновске произошел взрыв газа, в результате которого пострадали два человека.

Сообщалось, что после хлопка появилось возгорание на площади пять квадратных метров. Также в результате взрыва в доме выбило стекла.



Два человека пострадали при взрыве бытового газа в пятиэтажке в Ульяновске

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