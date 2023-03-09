Разгерметизация газового баллона стала причиной взрыва в жилом доме в Чите

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Причиной обрушения двух этажей жилого дома в Антипихе, неподалеку от Читы стала разгерметизация газового баллона. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"Предварительной причиной взрыва стал разгерметизировавшийся газовый баллон. Сам дом не газифицирован", – говорится в сообщении.

В ходе спасательной операции сотрудникам МЧС удалось спасти 11 человек, двое из которых – дети. Два человека получили легкие травмы.

"Данных о погибших нет, спасательная операция продолжается", – сообщается в телеграм-канале местных властей.

По последней информации, к спасению людей с места ЧП привлекли 82 человека и 36 единиц техники. Еще 35 человек и 9 единиц техники прибыли на место от МЧС РФ.

До этого взрыв газового баллона произошел в квартире на юге Москвы. В результате происшествия пострадал один человек. Он получил ожоги лица и верхних дыхательных путей.



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