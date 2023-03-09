Два этажа жилого дома обрушились при взрыве в Забайкалье

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Два этажа жилого дома обрушились при взрыве газа в Забайкалье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС РФ по региону.

Уточняется, что инцидент произошел в населенном пункте Антипиха, неподалеку от Читы.

"По предварительным данным, произошел взрыв бытового газа", – сообщили в ведомстве, уточнив, что в настоящее время известно об одном получившем ранения в результате ЧП.

В экстренных службах агентству сообщили, что из-за произошедшего не менее пяти квартир получили разрушения.

Согласно позже установленной МЧС РФ информации, при обрушении двух этажей жилого дома никто не пострадал.

"Силами пожарно-спасательных подразделений спасены восемь человек. На месте происшествия работают 35 человек и 9 единиц техники", – добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в результате хлопка газа в многоэтажном жилом доме в Новосибирске обрушился подъезд. В результате ЧП погибли 14 человек, еще 14 жителей удалось достать из-под завалов в ходе спасательных работ.

СК РФ возбудил уголовное дело по факту происшествия. В рамках расследования сотрудники правоохранительных органов задержали и арестовали двоих подозреваемых.



Суд арестовал подозреваемых по делу о взрыве газа в Новосибирске

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