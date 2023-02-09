Фото: МЧС России

Тело десятого погибшего извлекли из-под завалов обрушившегося дома в Новосибирске. Жертвой трагедии стала пожилая женщина, сообщается в телеграм-канале регионального Минздрава.

"Только что стало известно о десятой погибшей, жившей в разрушенном подъезде пятиэтажки на Линейной. Это пожилая женщина", – говорится в сообщении.

ЧП произошло в доме Заельцовского района в Новосибирске утром 9 февраля. В жилой постройке взорвался газ. Предполагается, что эпицентр происшествия располагался на третьем этаже.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").

В качестве подозреваемых в произошедшем считают двух жителей Омской области. За несколько дней до взрыва они ходили по квартирам пятиэтажки, представляясь сотрудниками ООО "Межрегионгаз Сервис" и выполняя работы по техническому обслуживанию газовых плит.



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