В ГД высказались за ужесточение требований к оборудованию после взрыва газа в Новосибирске

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Принятие в Госдуме законопроекта об ужесточении требований к газовому оборудованию усилит контроль за устройствами. Об этом заявил депутат Госдумы Александр Аксененко в беседе с "Комсомольской правдой".

Он напомнил, что такие трагедии происходят постоянно. По его словам, после принятия закона за органами Госжилинспекции закрепят контроль за соблюдением требований по использованию газового оборудования и содержанием вентиляции.

"Если к, примеру, какая-то организация проверку не проходит, не выполняет требования, то она не получает лицензии. А лицензия, в свою очередь, будет обязательным условием для предоставления коммунальной услуги – получения газа", – отметил Аксененко.

Он также подчеркнул, что в любом помещении с газовым оборудованием должны стоять датчики, которые при повышении концентрации определенных веществ будут прекращать подачу газа.

Взрыв газа произошел в доме Заельцовского района Новосибирска рано утром в четверг, 9 февраля. По некоторым данным, эпицентр происшествия располагался на третьем этаже.

В результате погибли семь человек. Среди них – двухлетний ребенок. При этом госпитализация потребовалась девяти людям.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").

По данным следствия, к взрыву могут быть причастны 45-летняя и 25-летний жители Омской области. За несколько дней до взрыва они ходили по квартирам пятиэтажки, представляясь сотрудниками ООО "Межрегионгаз Сервис" и выполняя работы по техническому обслуживанию газовых плит.



Экстренные службы прокомментировали ситуацию после взрыва газа в доме в Новосибирске

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