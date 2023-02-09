Путин выразил соболезнования в связи со взрывом газа в Новосибирске

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Владимир Путин выразил соболезнования в связи со взрывом газа в жилом доме в Новосибирске. Слова сочувствия президент РФ произнес во время церемонии открытия новых аэропортов в Новосибирске и Новом Уренгое.

"И я, и все, кто здесь сегодня собирался, выражаем искренние слова соболезнования всем пострадавшим и семьям пострадавших", – цитирует главу государства ТАСС.

Пострадавшим в результате ЧП российский лидер пожелал скорейшего выздоровления. Вместе с тем он высказал надежду на принятие необходимых мер со стороны региональных властей и попросил сформулировать соответствующие просьбы для оказания поддержки на федеральном уровне.

Взрыв газа в пятиэтажном многоквартирном доме в Заельцовском районе Новосибирска произошел утром 9 февраля. В результате обрушился подъезд здания и начался пожар, который распространился на площади 300 квадратных метров.

По факту трагедии СК РФ возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Позже в рамках расследования были задержаны двое подозреваемых, которые за несколько дней до взрыва проводили техобслуживание газовых плит в ряде квартир.

В результате ЧП, по последним данным, погибли 8 человек. Тело погибшего нашли под завалами.

Ранения и травмы при обрушении части дома получили 9 человек, двое из которых проходят амбулаторное лечение, еще семеро пребывают в медучреждениях на постоянной основе.



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