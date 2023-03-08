Человек пострадал после взрыва в квартире дома на юге Москвы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Человек получил травмы после взрыва газового баллона на первом этаже жилого дома в Бирюлево Восточном. Об этом информирует Агентство "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах.

"Предположительно, взрыв произошел в двухкомнатной квартире на первом этаже. Разрушено остекление в большой и маленькой комнатах. Пострадавший с ожогами лица и верхних дыхательных путей осматривается медиками", – говорится в сообщении.

Происшествие зафиксировали в доме по адресу: улица Липецкая, дом 14, корпус 1. В экстренных службах добавили, что причиной ЧП мог стать взрыв газового баллона или самогонного аппарата.

Ранее сообщалось, что взрыв газа произошел на Северо-Русском месторождении НОВАТЭКа. В результате происшествия скончались двое рабочих 1984 и 1993 годов рождения. Кроме того, один человек получил травмы.

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