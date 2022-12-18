Пожар на 1000 "квадратов" произошел на нефтегазоконденсатном месторождении в Приангарье

Фото: телеграм-канал Baza

Пламя охватило Марковское нефтегазоконденсатное месторождение в Иркутской области. Возгорание распространилось на 1000 "квадратов", поделился губернатор региона Игорь Кобзев.

По предварительной информации, в результате происшествия травмы получил один человек.

"Пожар на Марковском нефтегазоконденсатном месторождении... Предварительно – произошло возгорание на площади около 1000 квадратных метров. Присвоен третий номер сложности. Предположительно – пострадал один человек", – сообщил Кобзев в своем телеграм-канале.

По словам представителей ГУ МЧС по региону, пожар случился в 2,5 километра от населенного пункта Верхнемарково. Также поступала информация, что на данный момент случилось факельное горение установки.

На ликвидацию огня направлены автоматические системы пожаротушения, а также задействованы пожарные расчеты из города Усть-Кут.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке случился пожар на продуктовом складе. В результате возгорания погибших и пострадавших не обнаружили.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!