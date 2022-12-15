В Москве задержали мужчину, попытавшегося сжечь жену

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Правоохранители задержали мужчину, попытавшегося заживо сжечь свою супругу в столичном районе Строгино. Об этом сообщается в телеграм-канале московского главка Следственного комитета.

"По данным следствия, 13 декабря 2022 года мужчина в квартире жилого дома на улице Маршала Катукова в ходе конфликта, возникшего на почве ревности, облил легковоспламеняющейся жидкостью свою супругу, после чего поджег ее", – говорится в сообщении.

Отмечается, что женщину госпитализировали с ожогами различной степени тяжести. В настоящее время она находится в реанимации.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту "д" части 2 статьи 105 УК РФ ("Покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью"). Мужчине предъявили обвинение, СК будет просить суд о его заключении под стражу.

Ранее суд в Москве арестовал мужчину, который устроил поджог квартиры на улице Демьяна Бедного. Злоумышленник облил входную дверь жилья растворителем для красок и поджег спичкой.

В результате пожара пострадали 24-летняя женщина и ее двухлетний сын.

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