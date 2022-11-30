Россиянку осудили на 22 года за поджог дома с тремя родственниками в Кемерове

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Кемеровский суд приговорил 36-летнюю местную жительницу к 22 годам и двум месяцам лишения свободы за убийство 40-летнего мужчины, 55-летней и 28-летней женщин. Об этом сообщает сайт регионального управления СК РФ.

Злоумышленницу приготовили по двум статьям Уголовного кодекса: "Убийство" и "Умышленные уничтожение или повреждение имущества". Уточняется, что она будет отбывать установленный срок в колонии общего режима.

По информации следователей, в сентябре 2019 года после устранения возгорания в частном доме спасатели обнаружили тела двоих скончавшихся. 55-летнюю женщину направили в медучреждение, однако из-за полученных травм она умерла.

Правоохранители организовали экспертизу, которая показала, что это был умышленный поджог. Фигурантка дела признала свою вину, рассказав, что была обижена на свою мать. В момент происшествия злоумышленница выпила алкоголь и захотела напугать родственников с помощью поджога шторы.

По данным СК, осужденная была в курсе того, что ее младшая сестра болеет и не может самостоятельно передвигаться.

Ранее сообщалось, крупный пожар произошел в костромском кафе "Полигон". В результате происшествия, по уточненным данным экстренных служб, погибли 13 человек, еще девять человек пострадали.

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