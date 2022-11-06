Бастрыкин поручил передать дело о пожаре в Костроме в центральный аппарат СК

Фото: kostroma.sledcom.ru

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил передать в центральный аппарат ведомства уголовные дела о пожаре в костромском кафе. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

"Председатель Следственного комитета <...> поручил передать в Главное следственное управление СК России уголовные дела, возбужденные по факту пожара в кафе "Полигон" в городе Костроме", – говорится в сообщении.

Отмечается, что данное решение принято в связи с тяжестью последствий, которые повлекло происшествие, а также для обеспечения объективности соответствующего расследования.

Кроме того, глава ведомства потребовал дать полную оценку всем обстоятельствам случившегося, предпринять меры для выяснения всех причастных к инциденту.

Крупный пожар произошел в костромском кафе "Полигон" в ночь на 5 ноября. В результате ЧП по уточненным данным экстренных служб погибли 13 человек, еще шесть человек пострадали.

Согласно предварительной версии, причиной пожара стал выстрел из охотничьей ракетницы, совершенный одним из посетителей кафе. По факту происшествия возбудили три уголовных дела: о причинении смерти по неосторожности, оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а также о халатности должностных лиц.



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