Причиной пожара в кафе в Костроме стал выстрел из ракетницы

Фото: МЧС России

Причиной пожара в кафе "Полигон" в Костроме стал выстрел из ракетницы. Об этом сообщает ТАСС.

"По предварительным данным, пожар начался после запуска охотничьей ракетницы", – сказал собеседник агентства в экстренных службах.

Версию возникновения возгорания из-за использования пиротехники подтвердили в прокуратуре Костромской области. В настоящее время человек, выстреливший из ракетницы, объявлен в розыск.

Крупный пожар произошел в костромском кафе "Полигон" в ночь на 5 ноября. Из здания эвакуировали 250 человек. Утром в субботу открытое горение было ликвидировано на площади 3,5 тысячи квадратных метров.

Согласно последним данным, в результате пожара погибли 13 человек. Еще четверо пострадали.



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