Открытое горение в кафе в Костроме ликвидировали

Фото: МЧС России

Пожарные ликвидировали открытое горение в кафе в Костроме, где погибли семь человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.

"Открытое горение ликвидировано на площади 3 500 квадратных метров", – сказали в ведомстве.

Как сообщили ТАСС в прокуратуре Костромской области, по факту происшествия организована проверка. В рамках нее планируется дать оценку действиям надзорных органов по предотвращению возгораний и обеспечению безопасности объекта.

Крупный пожар произошел в костромском кафе "Полигон" в ночь на 5 ноября. Из здания эвакуировали 250 человек. В ликвидации возгорания были задействованы 50 человек и 20 единиц техники.

Согласно последним данным, в результате пожара погибли семь человек. Еще четверо пострадали.



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