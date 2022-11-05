08:04Происшествия
Открытое горение в кафе в Костроме ликвидировали
Фото: МЧС России
Пожарные ликвидировали открытое горение в кафе в Костроме, где погибли семь человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.
"Открытое горение ликвидировано на площади 3 500 квадратных метров", – сказали в ведомстве.
Как сообщили ТАСС в прокуратуре Костромской области, по факту происшествия организована проверка. В рамках нее планируется дать оценку действиям надзорных органов по предотвращению возгораний и обеспечению безопасности объекта.
Крупный пожар произошел в костромском кафе "Полигон" в ночь на 5 ноября. Из здания эвакуировали 250 человек. В ликвидации возгорания были задействованы 50 человек и 20 единиц техники.
Согласно последним данным, в результате пожара погибли семь человек. Еще четверо пострадали.
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