Четыре человека пострадали при пожаре в кафе в Костроме – МЧС

Фото: МЧС России

Четыре человека пострадали в результате пожара в кафе Полигон в Костроме на 3,5 тысячи квадратных метров, возгорание локализовано, сообщает МЧС России.

Отмечается, что пожар локализован в 4:23.

Ранее сообщалось, что здание кафе "Полигон" загорелось в Костроме. Площадь возгорания составляет 3,5 тысячи квадратов, эвакуированы 250 человек. Отмечается, что пожар ликвидируют 50 человек и 20 единиц техники, в том числе 43 человека и 17 единиц техники от МЧС России.

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