04:41Происшествия
Четыре человека пострадали при пожаре в кафе в Костроме – МЧС
Фото: МЧС России
Четыре человека пострадали в результате пожара в кафе Полигон в Костроме на 3,5 тысячи квадратных метров, возгорание локализовано, сообщает МЧС России.
Отмечается, что пожар локализован в 4:23.
Ранее сообщалось, что здание кафе "Полигон" загорелось в Костроме. Площадь возгорания составляет 3,5 тысячи квадратов, эвакуированы 250 человек. Отмечается, что пожар ликвидируют 50 человек и 20 единиц техники, в том числе 43 человека и 17 единиц техники от МЧС России.
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