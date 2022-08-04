Пожар произошел в кафе на федеральной трассе "Иртыш" в Кургане

Фото: МЧС РФ

Возгорание кровли произошло в кафе на федеральной трассе "Иртыш" в Кургане, площадь пожара составляет 150 квадратных метров, сообщает РИА Новости.

"Поступило сообщение о возгорании кровли кафе на автодороге "Иртыш" в Кургане", – отметили в пресс-службе ГУ МЧС по Курганской области.

Уточняется, что порядка 30 человек и 8 единиц техники привлечены к ликвидации пожара. Согласно предварительным данным, пострадавших в результате произошедшего нет.

Ранее сообщалось, что пожар произошел на складе Ozon в Истре. Огонь распространился в отдельном блоке фулфилмент-центра на Новой Риге. В результате возгорания произошло обрушение кровли и стен склада.

