Площадь обрушения на складе Ozon в Истре составила 22 тыс кв метров

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Площадь обрушения на горящем складе Ozon в подмосковной Истре составляет 22 тысячи квадратных метров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

"По уточненной информации, в результате пожара произошло обрушение кровли и стен склада на площади 22 тысячи квадратных метров", – заявил он.

Первый замглавы МЧС РФ Александр Чуприян, в свою очередь, сообщил, что судьба двоих человек, потерявшихся в ходе пожара, остается неизвестной.

"Как в штабе мне заявили, что не могут определить судьбу двух человек. Наши дымозвенья прошли помещения, людей не обнаружили, но вы видите, обрушения, может быть всякое", – сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

По словам Чуприяна, в настоящее время ситуация с пожаром стабилизировалась и находится под полным контролем.

"Мне кажется, что вскоре руководитель тушения пожара объявит локализацию", – отметил он.

Пожар произошел на складе Ozon в Истре днем 3 августа. В пресс-службе компании подтвердили, что огонь распространился в отдельном блоке фулфилмент-центра на Новой Риге.

В МЧС сообщили, что площадь пожара на складе маркетплейса Ozon в подмосковной Истре увеличилась до 55 тысяч квадратных метров. В тушении возгорания были задействованы более 150 человек и около 40 единиц техники, в том числе три вертолета. Из здания эвакуировали около 1 000 человек.

Позднее стало известно, что в результате пожара на складе один человек погиб и 13 пострадали.

Следственный комитет в связи с инцидентом возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Кроме того, проверку по факту происшествия проведет Истринская городская прокуратура.