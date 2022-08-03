Площадь обрушения на складе Ozon в Истре составила 22 тыс кв метров

20:45
Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин
Площадь обрушения на горящем складе Ozon в подмосковной Истре составляет 22 тысячи квадратных метров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.
"По уточненной информации, в результате пожара произошло обрушение кровли и стен склада на площади 22 тысячи квадратных метров", – заявил он.
Первый замглавы МЧС РФ Александр Чуприян, в свою очередь, сообщил, что судьба двоих человек, потерявшихся в ходе пожара, остается неизвестной.
"Как в штабе мне заявили, что не могут определить судьбу двух человек. Наши дымозвенья прошли помещения, людей не обнаружили, но вы видите, обрушения, может быть всякое", – сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
По словам Чуприяна, в настоящее время ситуация с пожаром стабилизировалась и находится под полным контролем.
"Мне кажется, что вскоре руководитель тушения пожара объявит локализацию", – отметил он.
Пожар произошел на складе Ozon в Истре днем 3 августа. В пресс-службе компании подтвердили, что огонь распространился в отдельном блоке фулфилмент-центра на Новой Риге.
В МЧС сообщили, что площадь пожара на складе маркетплейса Ozon в подмосковной Истре увеличилась до 55 тысяч квадратных метров. В тушении возгорания были задействованы более 150 человек и около 40 единиц техники, в том числе три вертолета. Из здания эвакуировали около 1 000 человек.
Позднее стало известно, что в результате пожара на складе один человек погиб и 13 пострадали.
Следственный комитет в связи с инцидентом возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Кроме того, проверку по факту происшествия проведет Истринская городская прокуратура.
Сотрудники горящего склада Ozon в Истре рассказали о первых минутах после возгорания
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