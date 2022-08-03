Пожарные надеются отстоять от огня часть горящего склада Ozon в Истре – МЧС

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Пожарные в горящем складе Ozon в подмосковной Истре делают все возможное, чтобы огонь не охватил верхние этажи здания, где хранятся легковоспламеняющиеся горюче-смазочные материалы, сообщил первый замглавы МЧС РФ Александр Чуприян.

"В одной части склада хранятся легковоспламеняющиеся жидкости, и, если туда дойдет огонь, склады мы с вами не удержим, но будем надеяться, что ребята отстоят. Наша главная задача – не пропустить огонь внизу, где мы его задержали", – заявил он в эфире телеканала "Россия 24".

Чуприян пояснил, что площадь складского помещения составляет 100 тысяч квадратных метров. Оно разделено на отсеки, некоторые из них имеют противопожарную защиту, однако ни один из них не смог сдержать возгорание.

"На втором и третьем этажах плотное задымление, высокая температура... Дальше там (хранится. – Прим. ред.) горючая легковоспламеняющаяся жидкость. Если туда дойдет, склады мы с вами не удержим", – пояснил Чуприян.

По его словам, противопожарное водоснабжение на складе находилось в крайне неудовлетворительном состоянии.

"Расчетное наверняка здесь было на 20 минут тушения. А в результате мы подвозим воду за 4 километра, за 1,5–4 километра из водоемов", – констатировал Чуприян.

Как сообщает ТАСС, МЧС направило к охваченному огнем складу пожарный поезд со станции Бекасово. В настоящее время в тушении пожара задействованы более 150 человек и около 40 единиц техники, в том числе три вертолета.

По информации источника в экстренных службах, на складе не проводились противопожарные проверки МЧС, поскольку здание было сдано в октябре прошлого года и по срокам не подпадало под плановые инспекторские проверки.

"Также владелец не проводил независимую оценку пожарного риска и не сдавал в контролирующие органы декларацию о пожарной безопасности", – сказал источник.

По его данным, в ходе тушения выяснилось, что склад был оборудован автоматической системой пожаротушения, автоматической пожарной сигнализацией, системой оповещения и эвакуации при пожаре, системой автоматической передачи сигнала о возгорании в МЧС, внутренним и наружным противопожарными водопроводами и противодымной вентиляцией. Несмотря на это, диспетчер МЧС получил сообщение о пожаре лишь спустя 39 минут после срабатывания сигнала.

Пожар произошел на складе маркетплейса Ozon в Истре днем 3 августа. В пресс-службе компании подтвердили, что огонь распространился в отдельном блоке фулфилмент-центра на Новой Риге.

По информации МЧС, из здания вышли более тысячи сотрудников. В ведомстве позже сообщили об обрушении одной из стен горящего склада.

В связи с инцидентом Истринская городская прокуратура проведет проверку. Будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, а также дана оценка действиям ответственных лиц.

Позднее стало известно, что в результате пожара на складе один человек погиб и 13 пострадали.