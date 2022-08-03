Представитель Ozon заявила, что учебные эвакуации с сотрудниками проводятся регулярно

Москва 24

Представитель маркетплейса Ozon Мария Заикина сообщила Москве 24, что сотрудники сгоревшего склада в Истре регулярно проходили учебную эвакуацию.

По ее словам, все условия хранения, правила пожарной безопасности и работы с оборудованием сотрудниками склада строго соблюдаются. Она сделала акцент на том, что на складе всегда находятся группы пожарной и производственной безопасности.

Заикина добавила, что клиентам, товары которых сгорели во время крупного пожара на складе в Истре, вернут деньги.

"Все товары, которые находятся на этом складе, скрыты с витрины Ozon. Мы их отменим и моментально вернем деньги покупателям", – сказала она.

Кроме того, Ozon создаст отдельную коммуникацию для получения компенсации продавцам.

Пожар произошел на складе маркетплейса Ozon в Истре днем 3 августа. В пресс-службе компании подтвердили, что огонь распространился в отдельном блоке фулфилмент-центра на Новой Риге.

По информации МЧС, из здания вышли более тысячи сотрудников. В ведомстве позже сообщили об обрушении одной из стен горящего склада.

В связи с инцидентом Истринская городская прокуратура проведет проверку. Будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, а также дана оценка действиям ответственных лиц.

Позднее стало известно, что в результате пожара на складе один человек погиб и 13 пострадали.