Представитель Ozon заявила, что учебные эвакуации с сотрудниками проводятся регулярно

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По ее словам, все условия хранения, правила пожарной безопасности и работы с оборудованием сотрудниками склада строго соблюдаются. Она сделала акцент на том, что на складе всегда находятся группы пожарной и производственной безопасности.
Заикина добавила, что клиентам, товары которых сгорели во время крупного пожара на складе в Истре, вернут деньги.
"Все товары, которые находятся на этом складе, скрыты с витрины Ozon. Мы их отменим и моментально вернем деньги покупателям", – сказала она.
Кроме того, Ozon создаст отдельную коммуникацию для получения компенсации продавцам.
Пожар произошел на складе маркетплейса Ozon в Истре днем 3 августа. В пресс-службе компании подтвердили, что огонь распространился в отдельном блоке фулфилмент-центра на Новой Риге.
По информации МЧС, из здания вышли более тысячи сотрудников. В ведомстве позже сообщили об обрушении одной из стен горящего склада.
В связи с инцидентом Истринская городская прокуратура проведет проверку. Будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, а также дана оценка действиям ответственных лиц.
Позднее стало известно, что в результате пожара на складе один человек погиб и 13 пострадали.
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