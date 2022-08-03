Один человек погиб в результате пожара на складе Ozon в Истре

16:36
Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин
В результате пожара на складе маркетплейса Ozon в Истре есть один погибший, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр медицины катастроф.
"По уточненным данным, один человек погиб и 13 пострадали", – отметил собеседник агентства.
Кроме того, источник агентства сообщил, что проверку пожарной безопасности загоревшегося склада не проводили, так как он был сдан в эксплуатацию в 2021 году.
В свою очередь, губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил об увеличении количества пострадавших до 13 человек. Кроме того, местонахождение двух человек, работавших на складе маркетплейса Ozon, остается неизвестным.
"Местонахождение двух человек пока не установлено", – сообщил он в эфире телеканала "Россия 24".
Воробьев добавил, что само здание склада уже не удастся спасти. При этом в Подмосковье планируется провести проверку других объектов на предмет пожарной безопасности.
Губернатор Подмосковья также выразил надежду на то, что число пострадавших при пожаре не вырастет. "Ключевая задача – не допустить распространения на другие здания, поэтому спасатели работают, я очень надеюсь, что не будет больше пострадавших, по крайней мере, мои сведения позволяют мне говорить, что ситуация там под контролем", – подчеркнул он.
В свою очередь, в МЧС сообщили, что для тушения пожара на складе в Истре вылетел вертолет Ми-8, в настоящее время на месте происшествия работают более 150 человек и порядка 40 единиц техники.
Склад Ozon в Истре загорелся днем 3 августа. В пресс-службе компании подтвердили, что огонь распространился в отдельном блоке фулфилмент-центра на Новой Риге.
В МЧС сообщили, что из-за пожара из здания эвакуировали около 1 000 человек. В результате возгорания пострадали 11 человек, из которых двоих госпитализировали. Площадь пожара уже достигла 50 тысяч квадратных метров. При этом площадь всего здания составляет 100 тысяч квадратных метров.
Пожар на складе Ozon в Истре сняли с коптера
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