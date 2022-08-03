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Происшествия

15:50

Площадь пожара на складе Ozon выросла до 50 тысяч квадратных метров

происшествияпожар

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Площадь пожара на складе Ozon в подмосковной Истре выросла до 50 тысяч квадратных метров, сообщает МЧС России.

В ведомстве отметили, что в готовность к тушению возгорания приведен третий вертолет Ми-8.

"По уточненной информации, площадь пожара составляет 50 тысяч квадратных метров", – сообщили РИА Новости в МЧС.

По данным МЧС, общая площадь здания составляет 100 тысяч квадратных метров.

Собеседник агентства подчеркнул, что работающие на месте происшествия два вертолета Ка-32 уже совершили 20 сбросов воды общим объемом 100 тонн.

В пресс-службе Московской железной дороги добавили, что при тушении возгорания также был задействован пожарный поезд со станции Бекасово-Сортировочное.

"В составе поезда три цистерны и вагон – насосная станция. Экипаж состоит из пяти человек. Пожарный поезд вмещает 180 тонн воды и 5 тонн пенообразователя", – сообщили в МЖД, уточнив, что длина пожарных рукавов составляет 1 200 метров.

Пожар произошел на складе маркетплейса Ozon в Истре днем 3 августа. В пресс-службе компании подтвердили, что огонь распространился в отдельном блоке фулфилмент-центра на Новой Риге.

По информации МЧС, из здания вышли более тысячи сотрудников. В ведомстве позже сообщили об обрушении одной из стен горящего склада.

В связи с инцидентом Истринская городская прокуратура проведет проверку. Будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, а также дана оценка действиям ответственных лиц.

Позднее стало известно, что в результате пожара на складе пострадали 11 человек. Из них доставлены в больницу двое, девяти оказана амбулаторная медицинская помощь.

Тысячу человек эвакуировали из горящего склада Ozon на Новой Риге

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