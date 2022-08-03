При пожаре на складе Ozon в Истре пострадали 11 человек

15:11
Фото: ГУ МЧС России по Московской области
11 человек пострадали при пожаре на складе маркетплейса Ozon в Московской области. Об этом РИА Новости сообщил представитель экстренных служб.
"По уточненной информации, пострадали 11 человек, из них доставлены в больницу двое, девяти медицинская помощь оказана амбулаторная", – рассказал собеседник информагентства.
Ранее сообщалось, что в результате возгорания на объекте пострадали шесть человек.
Крупный пожар начался на складе Ozon в Истринском районе Московской области днем в среду, 3 августа. В пресс-службе компании объявили, что огонь распространяется в отдельном блоке фулфилмент-центра на Новой Риге.
Согласно последним данным, площадь возгорания достигла 35 тысяч квадратных метров при общей площади здания 150 тысяч квадратных метров. К тушению пожара привлечены более 80 человек и 25 единиц техники, подготовлена авиация.
Среди основных причин пожара на складе маркетплейса Ozon в Истре рассматриваются поджог и неисправность электрооборудования, однако точные данные станут известны позднее.
Проверку по факту пожара проведет Истринская городская прокуратура. Будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, а также дана оценка действиям ответственных лиц.
Тысячу человек эвакуировали из горящего склада Ozon на Новой Риге
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