Шесть человек пострадали в результате пожара на складе Ozon в Истре

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Шесть человек пострадали в результате пожара, возникшего на складе Ozon в Истре. Об этом сообщает Центр экстренной медицинской помощи.

"Количество пострадавших увеличилось до шести человек", – передает ТАСС сообщение центра.

В свою очередь, глава городского округа Истра Татьяна Витушева заявила в своем телеграм-канале, что пожару в складском помещении маркетплейса присвоен третий ранг сложности. По ее словам, в настоящий момент три бригады скорой помощи, в том числе реанимация, работают на месте происшествия.

Кроме того, аварийная бригада Россетей прибыла на место, стягивается дополнительная техника с соседних округов.

Пожар произошел на складе маркетплейса Ozon в Истре днем 3 августа. В пресс-службе компании подтвердили, что огонь распространился в отдельном блоке фулфилмент-центра на Новой Риге.

По информации МЧС, из здания вышли более тысячи сотрудников. В ведомстве позже сообщили об обрушении одной из стен горящего склада.

В связи с инцидентом Истринская городская прокуратура проведет проверку. Будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, а также дана оценка действиям ответственных лиц.