Продавцы и покупатели получат компенсацию за утраченные при пожаре на складе Ozon товары

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Компенсация будет выплачена покупателям и продавцам за утраченные в результате пожара на складе маркетплейса Ozon товары, заявили в пресс-службе компании.

"Покупателям будут возвращены деньги за утраченные заказы. Продавцы получат компенсацию за поврежденные или утраченные товары", – говорится в сообщении.

В компании уточнили, что хранящиеся в фулфилмент-центре товары в настоящее время скрыты с витрины на маркетплейсе.

Ранее сообщалось, что пожар произошел на складе маркетплейса Ozon в Истре.

В пресс-службе Ozon сообщили, что возгорание произошло в отдельном блоке фулфилмент-центра на Новой Риге. Там добавили, что всех сотрудников центра эвакуировали.

