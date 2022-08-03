Двоих пострадавших при пожаре на складе Ozon госпитализировали

Фото: Агентство "Москва"/Воронин Денис

Одиннадцать человек обратились за медицинской помощью в результате пожара на складе Ozon в подмосковной Истре, 9 из них от госпитализации отказались. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу губернатора региона.

"Двое госпитализированы в состоянии средней степени тяжести", – говорится в сообщении.

Уточняется, что на месте продолжают работать бригады скорой помощи и территориального центра медицины катастроф.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что пострадавшие при пожаре на складе получат необходимую помощь.

"Весь персонал со склада Ozon, где произошел крупный пожар, эвакуирован. Есть пострадавшие, окажем им всю необходимую помощь", – написал Воробьев в своем телеграм-канале.

По его словам, на месте происшествия развернут оперативный штаб, стянуты дополнительная техника и бригады скорой.

Пожар произошел на складе маркетплейса Ozon в Истре днем 3 августа. В пресс-службе компании подтвердили, что огонь распространился в отдельном блоке фулфилмент-центра на Новой Риге.

По информации МЧС, из здания вышли более тысячи сотрудников. В ведомстве позже сообщили об обрушении одной из стен горящего склада.

В связи с инцидентом Истринская городская прокуратура проведет проверку. Будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, а также дана оценка действиям ответственных лиц.

Согласно последним данным, площадь пожара выросла до 50 тысяч квадратных метров. Общая площадь здания при этом составляет 150 тысяч квадратных метров. В МЧС РФ отметили, что в готовность к тушению возгорания приведен третий вертолет Ми-8.

