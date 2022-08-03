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Происшествия

15:34

Сотрудник склада Ozon в Истре заявил, что на пожаре сгорели "миллионы тонн" товара

происшествияпожар

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Сотрудник склада Ozon в Истре Валерий Стечкин заявил, что на пожаре сгорели "миллионы тонн" товара. В разговоре с "Газетой.ру" он пояснил, что это не только товар, но и личные вещи сотрудников, находящиеся в раздевалках.

"Насчет товара – миллионы тонн, миллионы тонн товара. И хранились, и сгорели. У склада три блока, полтора блока уже полыхают. В каждом блоке 6 этажей стеллажей. Какой материальный ущерб, я даже представить не могу. Самое печальное то, что в данный момент горят раздевалки, туда никого не пускали. У меня очень много там ценных вещей было", – рассказал он.

По словам Стечкина, на предприятии нельзя было ходить с драгоценностями, поэтому в раздевалке он оставил золотую цепочку и "очень дорогую кожаную куртку".

"Само собой, буду пытаться получить компенсацию. Правда не очень знаю, как это делать, подобных ситуаций у меня еще не было. Наверное, буду писать заявление на компанию", – рассказал он.

Стечкин добавил, что сотрудники были оперативно эвакуированы со склада. Однако, по его словам, всех собрали на небезопасном расстоянии – в 50 метрах от пожара.

"Разгорелось минут за 15 после очага, ветер сильный дует как раз вдоль склада от начала до крайнего крыла. Тушат около 6 машин пожарной техники, слышны хлопки. Обещали вертолетами тушить, вертолетов пока не видно. Паники не было, все эвакуировались оперативно, люди все взрослые работают, все, в принципе, насчет этого хорошо", – подчеркнул он.

Как отмечает РИА Новости, помещение склада Ozon застраховано в "АльфаСтраховании" на 6 миллиардов рублей, а содержимое – в "Ингосстрахе" на 11 миллиардов рублей.

Пожар произошел на складе маркетплейса Ozon в Истре днем 3 августа. В пресс-службе компании подтвердили, что огонь распространился в отдельном блоке фулфилмент-центра на Новой Риге.

По информации МЧС, из здания вышли более тысячи сотрудников. В ведомстве позже сообщили об обрушении одной из стен горящего склада.

В связи с инцидентом Истринская городская прокуратура проведет проверку. Будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, а также дана оценка действиям ответственных лиц.

Позднее стало известно, что в результате пожара на складе пострадали 11 человек. Из них доставлены в больницу двое, девяти оказана амбулаторная медицинская помощь.

Тысячу человек эвакуировали из горящего склада Ozon на Новой Риге

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