Площадь пожара на складе Ozon в Истре увеличилась до 55 тыс кв метров

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Площадь пожара на складе маркетплейса Ozon в подмосковной Истре увеличилась до 55 тысяч квадратных метров, сообщил начальник областного главка МЧС Сергей Полетыкин.

"Площадь здания складского комплекса – 75 тысяч квадратных метров. Площадь возгорания составляет 55 тысяч квадратных метров", – приводит его слова ТАСС.

В страховой компании "Ингосстрах", в свою очередь, отметили, что все содержимое загоревшегося склада было застраховано от всех рисков более чем на 11 миллиардов рублей, передаетРИА Новости.

"Ингосстрах получил уведомление о пожаре от страхователя. Размер ущерба уточняется и будет определен после того, как пожар будет потушен и проведено расследование обстоятельств и причин произошедшего пожара. Эксперты "Ингосстраха" находятся на постоянной связи с клиентом и оказывают всю необходимую помощь", – заявили в компании.

Ранее в МЧС сообщали, что площадь пожара составляет 50 тысяч квадратных метров. В тушении возгорания задействованы более 150 человек и около 40 единиц техники, в том числе три вертолета. Из здания эвакуировали около 1 000 человек.

Пожар произошел на складе маркетплейса Ozon в Истре днем 3 августа. В пресс-службе компании подтвердили, что огонь распространился в отдельном блоке фулфилмент-центра на Новой Риге.

Позднее стало известно, что в результате пожара на складе один человек погиб и 13 пострадали.

Следственный комитет в связи с инцидентом возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Кроме того, проверку по факту происшествия проведет Истринская городская прокуратура.