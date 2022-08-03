Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за пожара на складе Ozon в Истре

18:23
Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после пожара на складе Ozon в Истре, сообщает региональный главк ведомства.
Следователям предстоит выяснить причины и обстоятельства, приведшие к столь масштабному пожару, а также установить размер причиненного ущерба.
В свою очередь, управление Роспотребнадзора по региону организовало лабораторные исследования атмосферного воздуха на наличие вредных веществ на территории ближайшей жилой застройки.
На месте пожара на складе Ozon выявили повышенную концентрацию диоксида азота, сообщили в Минэкологии Московской области.
Пожар произошел на складе маркетплейса Ozon в Истре днем 3 августа. В пресс-службе компании подтвердили, что огонь распространился в отдельном блоке фулфилмент-центра на Новой Риге.
В МЧС сообщили, что из-за пожара из здания эвакуировали около 1 000 человек. Площадь пожара уже достигла 50 тысяч квадратных метров. При этом площадь всего здания составляет 100 тысяч квадратных метров.
В связи с инцидентом Истринская городская прокуратура проведет проверку. Будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, а также дана оценка действиям ответственных лиц.
Позднее стало известно, что в результате пожара на складе один человек погиб и 13 пострадали.
Мобильную лабораторию отправили к месту пожара на складе Ozon под Истрой
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