Воробьев оценил возможность восстановления склада Ozon

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Здание склада Ozon в подмосковной Истре, где произошел пожар, уже не спасти, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала "Россия 24".

"Пожар, мы видим, масштабный. Здание уже не спасти, это очевидно", – сказал он.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб, в качестве основной версии пожара, произошедшего на складе, рассматривается поджог.

"Основная версия – поджог", – сказал собеседник агентства.

В свою очередь, в МЧС сообщили, что для тушения пожара на складе в Истре вылетел вертолет Ми-8, в настоящее время на месте происшествия работают более 150 человек и порядка 40 единиц техники.

Склад Ozon в Истре загорелся днем 3 августа. В пресс-службе компании подтвердили, что огонь распространился в отдельном блоке фулфилмент-центра на Новой Риге.

В МЧС сообщили, что из-за пожара из здания эвакуировали около 1 000 человек. В результате возгорания пострадали 13 человек, из которых двоих госпитализировали. Площадь пожара уже достигла 50 тысяч квадратных метров. При этом площадь всего здания составляет 150 тысяч квадратных метров.

