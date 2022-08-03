Последствия крупного пожара на складе Ozon засняли на видео

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Последствия крупного пожара на складе маркетплейса Ozon в Истре удалось заснять на видео.

Отмечается, что в настоящий момент угрозы дальнейшего распространения огня нет.

Пожар произошел на складе Ozon в Истре днем 3 августа. В пресс-службе компании подтвердили, что огонь распространился в отдельном блоке фулфилмент-центра на Новой Риге.

В МЧС сообщили, что площадь пожара на складе маркетплейса Ozon в подмосковной Истре увеличилась до 55 тысяч квадратных метров. В тушении возгорания были задействованы более 150 человек и около 40 единиц техники, в том числе три вертолета. Из здания эвакуировали около 1 000 человек.

Позднее стало известно, что в результате пожара на складе один человек погиб и 13 пострадали.

Следственный комитет в связи с инцидентом возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Кроме того, проверку по факту происшествия проведет Истринская городская прокуратура.