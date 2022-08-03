Очевидцы рассказали подробности о пожаре на складе Ozon в Подмосковье

В подмосковной Истре произошел крупный пожар на складе маркетплейса Ozon. В результате ЧП более 10 человек пострадали. По факту происшествия в СК РФ возбудили уголовное дело. Вместе с тем в компании сообщили, что вернут деньги клиентам, у которых сгорели товары. Рассказываем, что известно о пожаре.



Пожар на складе

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Сообщение о пожаре на крупном складе Ozon в селе Петровском Истринского района Подмосковья поступило спасателям в 12:30. Ему присвоили третий ранг сложности. На складе частично обрушилась кровля и упала стена. По данным Центра медицины катастроф, в результате ЧП погиб один человек, еще 13 пострадали.

Предварительно, экстренные службы рассматривают в качестве основных версий возгорания поджог и неисправную проводку. Собственную проверку организовала Истринская городская прокуратура. Вместе с тем следователи по факту происшествия завели уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

За товары, которые сгорели в пожаре, клиентам Ozon выплатят компенсацию, пообещали в пресс-службе компании. Также продукция, находившаяся на складе, была скрыта с витрины на маркетплейсе.





из сообщения пресс-службы маркетплейса Ozon Покупателям будут возвращены деньги за утраченные заказы. Продавцы получат компенсацию за поврежденные или утраченные товары.

При этом в компании заверили, что сложностей с покупками на маркетплейсе не возникнет.

"Так как многие товары, которые заказывают пользователи, едут к ним из региональных логистических хабов, а также со складов продавцов, проблем с покупками на маркетплейсе не возникнет... Помимо склада на Новой Риге, в Центральном регионе у нас есть склад в Хоругвино (самый крупный логистический хаб Ozon на данный момент) и в Твери", – уточнили в пресс-службе Ozon.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев, комментируя ЧП, заявил, что здание склада уже не спасти. По состоянию на 19:19 площадь пожара составляет 55 тысяч квадратных метров. Воробьев также отметил, что пострадавшим будет оказана необходимая помощь.

Во Всероссийском союзе страховщиков оценили примерный ущерб, нанесенный пожаром.

"Само здание застраховано на 6 миллиардов рублей, содержимое склада – на 11 миллиардов рублей. Очевидно, что это один из крупнейших убытков за последнее время, общий ущерб, даже по предварительным данным, можно оценить на сумму свыше 10 миллиардов рублей, компании уже приступили к оценке и работе с клиентами", – рассказал глава союза Игорь Юргенс.



"В темноте бежал"

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

В Сети появилось видео с первыми минутами возгорания на складе Ozon. На кадрах можно увидеть огонь, который распространяется между полками с товарами. "Все в дыму. Люди там, по-моему, на этажах еще", – комментирует за кадром автор видео.

Один из сотрудников склада рассказал Москве 24, что в момент начала пожара находился на пятом этаже. Происходящее мужчина сначала принял за учебную тревогу.





сотрудник склада Ozon в подмосковной Истре Часто звучала учебная тревога, а тут она опять зазвучала. Думал сперва, шутка. А потом почувствовал немного запах дыма. Когда побежал на выход, первый этаж уже был в дыму, ничего не было видно. Но выбежали все, все нормально.

Другой сотрудник склада вспоминает, что эвакуироваться из здания было непросто из-за сильного задымления. "По гари бежал, ничего не видел, в темноте бежал. Мы забежали в самый эпицентр дыма и там заблудились. Фонари уже не помогали нам. Побежали назад, свет увидели и потом уже смогли выбраться", – рассказал мужчина Москве 24.



Видео: Москва 24

Еще один сотрудник склада Валерий Стечкин утверждает , что в огне на складе сгорели "миллионы тонн" товара. "У склада три блока, полтора блока уже полыхают. В каждом блоке 6 этажей стеллажей. <...> Самое печальное то, что в данный момент горят раздевалки, туда никого не пускали", – поделился Валерий.

Очевидец Сергей рассказал Москве 24, что стал свидетелем пожара, когда ехал неподалеку. "Я проезжал рядом с горящим складом, там достаточно много дыма. В воздухе был едкий запах", – вспоминает Сергей.

Также зрители прислали кадры обгоревшего пенопласта, который падает на прохожих с неба. Куски обожженного материала разлетелись по всей округе рядом с местом пожара.

