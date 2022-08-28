Пожар с рынка в Волжском перекинулся на жилой дом – экстренные службы

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Возгорание, которое произошло на рынке в городе Волжском Волгоградской области, перекинулось на жилой дом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы города.

"В настоящее время огонь перекинулся на дом, расположенный рядом с рынком", – сообщил источник агентства.

Информация о возгорании на рынке в городе Волжском поступила в 17:05 по московскому времени. Пожар произошел в доме 61Б по улице 40 лет Победы. На рынке произошло возгорание кровли. Его зафиксировали на площади 700 квадратных метров.

Сотрудников рынка и находящихся там покупателей эвакуировали.

Позже стало известно, что площадь возгорания увеличилась до 7 тысяч квадратных метров. В МЧС РФ сообщили, что производится наращивание сил и средств в тушении пожара.