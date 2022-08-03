Ущерб от пожара на складе OZON оценили в 10 млрд рублей, – Всероссийский союз страховщиков

Ущерб от пожара на складе озон может превысить 10 миллиардов рублей. Об этом сообщили во Всероссийском союзе страховщиков.

В огне 35 тысяч квадратных метров. На складе хранились товары, которые доставляли по всей Московской области. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.