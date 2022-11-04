Два вагона сгорели в поезде, следовавшем из Софии в Варну – СМИ

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Пожар уничтожил два из четырех вагонов в скором поезде, следовавшем из Софии в Варну, сообщает Болгарское национальное телевидение.

По информации телеканала, в локомотиве произошло возгорание из-за искры. После этого огонь перекинулся на состав.

Как уточняется, около 50 пассажиров были эвакуированы, никто из них не пострадал. Машинист поезда получил легкую травму.

Ранее сообщалось, что самолет Airbus 321 столкнулся с зайцем на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Казани. При этом судно продолжило полет в штатном режиме. ВВП осмотрел инженер аэродромной службы, после чего доложил об обнаружении останков животного.



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