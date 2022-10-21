Пожарные ликвидировали открытое горение на складе в Ногинске

Фото: телеграм-канал "Москва с огоньком"

Силы МЧС ликвидировали открытое горение на месте пожара на складе "Ногинск-Технопарк" в Подмосковье. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС.

"В 10:48 на месте пожара складского здания объявлена ликвидация открытого горения", – заявил представитель ведомства.

Ранее в МЧС сообщили о локализации пожара на площади 2 тысячи квадратных метров.

Склад на 58-м километре Горьковского шоссе в подмосковном Ногинске загорелся в пятницу, 21 октября. Информация о происшествии поступила в МЧС в 08:29.

На территории организовали пробивку и работы по разборке конструкций. К месту возгорания направили мобильную лабораторию для замера предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе.

Склад загорелся в подмосковном Ногинске на площади около 5 тыс "квадратов"

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