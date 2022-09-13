Пожар произошел в доме на юге Москвы

Видео: Москва 24

Дом загорелся на Кировоградской улице на юге Москвы. Об этом Москве 24 сообщили очевидцы.

Согласно записи, возгорание произошло в одной из квартир многоэтажного дома возле станции столичного метро "Пражская".

Ранее сообщалось, что легковой автомобиль, припаркованный в ряду других машин, загорелся на стоянке на улице Обручева в Москве. Площадь пожара составила 6 квадратных метров. От огня пострадали два соседних автомобиля. На них оплавились пластиковые элементы.

