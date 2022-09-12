Открытый огонь на складе с пластиковой крошкой Волоколамске потушен

Фото: телеграм-канал "Москва с огоньком"

Спасателям удалось ликвидировать открытое горение на складе с пластиковой крошкой в подмосковном Волоколамске на площади 2,5 тысячи квадратных метров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС РФ.

"В 10:25 объявлена ликвидация открытого горения", – сказал собеседник агентства.

Пожар вспыхнул на складе в понедельник утром. О произошедшем сообщил очевидец. Отмечалось, что склад расположен по адресу городской округ Волоколамск, Северное шоссе, дом 4. По данным МЧС, пострадавших в результате пожара нет. Позже в ведомстве сообщили, что возгорание удалось локализовать.