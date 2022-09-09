Пожар произошел на мебельном комбинате в Сергиевом Посаде

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В подмосковном Сергиевом Посаде на площади 2 тысячи квадратных метров произошло возгорание ангара мебельного комбината, сообщили в ГУ МЧС по области.

"В 12:40 поступило сообщение о пожаре в нежилом здании по адресу Московская область, городской округ Сергиев Посад, поселок Скоропусковский, промзона, строение 29. Ангар на территории мебельного комбината", – отметили ТАСС в ведомстве.

Уточняется, что в ангаре располагается цех по производству мебели. В результате инцидента эвакуированы 12 человек, устанавливаются причины произошедшего.

Ранее сообщалось, что в городе Аксай Ростовской области пожар произошел на трех складах на общей площади 800 квадратных метров.

Обошлось без пострадавших.

