Три склада загорелись в городе Аксай Ростовской области

Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области

В городе Аксай Ростовской области пожар произошел на трех складах, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

"На улице Западной горят три складских помещения на общей площади 800 квадратных метров", – сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, пострадавших в результате пожара нет.

Ранее пожар произошел в торговом центре "Бумеранг" на улице Хрущева в Курске. Из торгового центра было эвакуировано около 80 человек. В результате происшествия погиб мужчина, который находился в подсобном помещении на третьем этаже, где произошло сильное задымление.

Курская прокуратура организовала проверку по факту пожара.