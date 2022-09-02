Прокуратура организовала проверку после пожара в курском ТЦ

Фото: ГУ МЧС по Курской области

Прокуратура начала проверку из-за возгорания торгового центра в Курске. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

В ходе проверки будет дана оценка исполнению закона о пожарной безопасности. При выявлении нарушений прокуратура пообещала принять соответствующие меры.

На место происшествия выехали прокурор Курской области Алексей Цуканов и прокурор Центрального административного округа города Сергей Папанов.

Сообщение о возгорании ТЦ на улице Хрущева поступило в 09:34 2 сентября. Пожар произошел на втором этаже ТЦ. По предварительным данным, площадь пожара составила 20 квадратных метров. К ликвидации пожара привлекались 36 человек, 11 единиц техники.

