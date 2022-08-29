Пожар на рынке в Волжском ликвидирован – МЧС

09:39
Фото: МЧС России
Возгорание на рынке "Людмила" в городе Волжском Волгоградской области был полностью ликвидирован. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ.
"В 06:24 объявлена полная ликвидация", – сообщили в ведомстве.
О возгорании на рынке в Волжском стало известно 28 августа. Информация о пожаре в доме 61Б по улице 40 лет Победы поступила 17:05 по московскому времени. Приехав на место происшествия, сотрудники МЧС РФ обнаружили возгорание кровли крытого здания торговой площадки. Сотрудников и покупателей срочно эвакуировали.
Пожар локализовали на площади 7 тысяч квадратных метров. Сообщалось, что в результате возгорания пострадавших не было.
По данным МЧС, причиной возникновения возгорания могло стать нарушение пожарной безопасности во время сварки. Такое заявление сделал начальник ГУ МЧС России по Волгоградской области Николай Любавин.
Крупный пожар на рынке в Волжском локализован – МЧС РФ
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