Причиной пожара на рынке в Волжском стало нарушение пожарной безопасности во время сварки

Фото: МЧС России

Возгорание на рынке в Волжском Волгоградской области могло произойти из-за несоблюдения пожарной безопасности во время сварки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника ГУ МЧС России по Волгоградской области Николая Любавина.

"По предварительным данным, причиной пожара послужило нарушение пожарной безопасности при проведении сварочных работ", – сообщил Любавин.

Информация о пожаре на рынке в доме 61Б по улице 40 лет Победы поступила в 17:05 по московскому времени. После прибытия на место экстренных служб было зафиксировано возгорание кровли крытого рынка на площади 700 квадратных метров.

Позже стало известно, что площадь возгорания увеличилась до 7 тысяч квадратных метров. В МЧС РФ заявили о намерении увеличить силы и средства для тушения пожара. Локализовать возгорание удалось на площади 7 тысяч квадратных метров.