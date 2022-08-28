Лесные пожары на Дальнем Востоке полностью ликвидированы – Рослесхоз

16:22
Фото: ГУ МЧС России по РС
Лесные пожары на Дальнем Востоке удалось полностью ликвидировать. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Рослесхоза.
"В настоящий момент на Дальнем Востоке потушены все лесные пожары, нет ни одного возгорания", – говорится в сообщении ведомства.
По данным Рослесхоза, площадь лесных пожаров на Дальнем Востоке в 2022 оказалась в 3,8 раза ниже, чем в прошлом году.
Последний крупный пожар удалось ликвидировать в Якутии. Возгорание потушили 28 августа, добавили в ведомстве.
"С начала лесопожарного сезона 2022 года и на сегодняшний день площадь лесных пожаров в России ниже в 2,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", – добавили в пресс-службе.
По словам главы ведомства Ивана Советникова, показателя удалось достичь благодаря увеличению часов авиапатрулирования и протяженности наземных маршрутов контроля лесов, увеличению штата лесных пожарных и обновлению парка спецтехники.
Ранее в ГУ МЧС по Ростовской области сообщили о локализации возгорания в Верхнедонском районе на площади 269 гектаров. По данным специалистов, площадь распространения огня ограничили в 14:00 по московскому времени.
По данным ведомства, в тушении огня принимают участие 589 пожарных, 124 единицы техники, два вертолета Ми-8. Сообщалось, что населенным пунктам ничего не грозит.
В России продолжается тушение лесных пожаров
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